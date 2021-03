Bolzano: scuola in presenza grazie ai tamponi fai da te 2 volte a settimana

Dopo 6 settimane di lockdown, a Bolzano oggi riaprono le scuole medie e i negozi, mentre nella Provincia autonoma di Trento gli alunni restano in DaD. Per garantire la didattica in presenza la Provincia autonoma punta sui tamponi fai da te, che saranno effettuati due volte alla settimana dagli alunni, come già avviene in fase sperimentale nelle elementari.

Il lockdown in Alto Adige doveva terminare il 14 marzo, come abbiamo riferito in un articolo precedente, ma è stato prolungato fino al 21 marzo. A riguardo, il presidente della Provincia autonoma Arno Kompatscher, aveva precisato: “Anche se i numeri complessivamente stanno calando, la situazione in terapia intensiva resta critica”.

Oggi la situazione si è normalizzata. Se la strategia dei tamponi dovesse essere efficace nel contenimento dei contagi, essa potrebbe essere estesa, dopo Pasqua, anche alle scuole superiori, permettendo ai ragazzi più grandi di tornare in aula.

