Lockdown Bolzano, per variante sudafricana in alcune scuole tamponi 2 volte a settimana

Lockdown Bolzano, per variante sudafricana in alcune scuole tamponi 2 volte a...

Bolzano prolunga il lockdown di una settimana, specie per via delle varianti. Particolarmente temuta quella sudafricana, per la quale, nei Comuni in cui si riscontra questa variante, i bambini di asili e scuole elementari saranno sottoposti a tampone due volte a settimana, mentre le scuole medie e le superiori restano chiuse.

Il lockdown in Alto Adige doveva terminare il 14 marzo, come riferiamo in un articolo precedente, ma potrebbe durare fino al 21 marzo. Lo ha annunciato il presidente della Provincia autonoma Arno Kompatscher, che precisa: “anche se i numeri complessivamente stanno calando, la situazione in terapia intensiva resta critica”.

Alcuni dei Comuni soggetti a restrizioni per la variante sudafricana: Merano, Rifiano, Moso in Passiria e San Pancrazio, Lana, San Martino in Passiria e Malles Venosta.

