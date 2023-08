Bonaccini: è emergenza migranti. Rischio tendopoli in città

Il presidente dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, nel corso di un evento culturale, ha detto: “E emergenza migranti, c’è il rischio di tendopoli nelle città. E’ un problema serio. C’è una vera emergenza che viene abbastanza negata dai telegiornali, mentre è stata per anni prima notizia con altri governi… ma a me interessa come risolvere problemi. Noi abbiamo arrivi che si sono triplicati e, quindi, quanto meno, visto che dicevano ‘porti chiusi’ dovrebbero ammettere che ora che sono al governo le cose non solo non si sono risolte, ma anzi si stanno aggravando. E se l’approccio è quello di negare il problema è evidente che è più difficile trovare soluzioni. Serve una conferenza delle regioni e serve che presto ci sia un incontro con il governo altrimenti rischiamo una stagione problematica. Si coinvolgano le regioni e i comuni. Non si può scaricare tutto sui prefetti e sui sindaci come si sta un facendo”

Interessante ciò che ha detto attorno alla faccenda del generale Vannacci, il cui libro, giudicato razzista e omofobo, sta suscitando polemiche e pure conflitti: “Ha fatto bene il ministro Crosetto. Non voglio mica mettere al rogo Vannacci ma se uno come Vannacci può dire certe bestialità, lo può fare grazie a quello che è successo 80 anni fa e farlo senza andare al rogo”.