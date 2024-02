Bonus psicologo 2023, chi può richiederlo: domande dal 18 marzo al 31 maggio 2024

Finalmente sono arrivate le attese indicazioni dell’INPS in merito alle modalità di richiesta del bonus psicologo, una delle misure introdotte nel periodo post Covid e confermata dalla legge di Bilancio 2023, che l’ha resa strutturale a decorrere dall’annualità 2023.

Con Circolare n. 34 del 15 febbraio 2024 l’INPS ha fornito le istruzioni per la presentazione delle domande per l’accesso al beneficio.

Chi può richiederlo

Il beneficio è destinato ai cittadini richiedenti con Isee non superiore ai 50mila euro, per sostenere le spese di assistenza psicologica. Alla scadenza saranno elaborate le graduatorie per Regione/Provincia autonoma degli aventi diritto, nei limiti delle risorse disponibili. Il beneficio sarà erogato prioritariamente alle persone con Isee più basso e, a parità di valore ISEE, in base all’ordine di arrivo della domanda.

Quando inoltrare la domanda

Le domande per la richiesta del “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia” per l’anno 2023 potranno essere presentate dal 18 marzo 2024 al 31 maggio 2024.

Per il 2024 si dovranno attendere successive comunicazioni.

Come inoltrare la domanda

Per inoltrare la domanda è necessario disporre delle credenziali SPID, CIE o CNS.

La procedura è disponibile accedendo al servizio “Contributo sessioni psicoterapia” raggiungibile tramite home page del sito web dell’Istituto www.inps.it, seguendo il percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Strumenti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”.

In alternativa al sito web, la domanda può essere presentata tramite il servizio di Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

LA CIRCOLARE INPS