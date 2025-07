Bonus psicologo 2025, manca il decreto: solo dopo la pubblicazione saranno comunicati i termini di invio delle domande

Non era stato stabilito alcun “click day” per il 25 luglio. Le date utili per fare domanda per il Bonus psicologo saranno rese note solo dopo che il decreto sarà pubblicato.

Il Ministero della Salute e l’INPS hanno chiarito le informazioni circolate recentemente riguardo al Bonus psicologo 2025. In particolare, non è mai stata presa in considerazione né annunciata ufficialmente la data del 25 luglio come inizio per la presentazione delle domande per ottenere il contributo economico. Di conseguenza, non si può parlare di un rinvio, poiché quella data non era mai stata confermata.

Attualmente, il decreto interministeriale per la distribuzione delle risorse, già firmato dai Ministri della Salute e dell’Economia, è in fase di registrazione presso la Corte dei conti. Solo dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, l’INPS comunicherà sul proprio sito le tempistiche per l’invio delle domande, con almeno 30 giorni di preavviso.

È già previsto un incontro tra il Ministero della Salute e l’INPS per definire insieme le date ufficiali, assicurando così a tutti i cittadini pari opportunità di accesso al beneficio.