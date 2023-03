Borse di studio INPS per corsi di lingue all’estero, istanze dal 7 al 2 marzo

Oltre ai bandi Estate INPSieme Italia ed estero, l’INPS propone anche alcuni contributi per corsi di lingue all’estero.

Il bando di concorso è finalizzato ad offrire a studenti frequentanti nel 2022/2023 il secondo, il terzo, il quarto o il quinto anno della scuola secondaria di secondo grado (scuole superiori), che alla data del 30 giugno 2023 siano titolari di certificazione della lingua oggetto del corso almeno di livello B1 rilasciata dai competenti Enti certificatori riconosciuti da MIUR, un contributo a parziale copertura delle spese per fruire all’estero di un corso della lingua ufficiale del paese ospitante, finalizzato ad ottenere la certificazione del livello di conoscenza della lingua B2, C1, o C2 secondo il Quadro Europeo di riferimento (CEFR), rilasciato dai competenti Enti certificatori riconosciuti da MIUR.

Destinatari sono i fgli o orfani ed equiparati:

dei dipendenti e dei pensionati della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;

dei pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici;

degli iscritti alla Gestione Fondo Postelegrafonici.

Il corso deve avere durata minima di 3 settimane e massima di 5 settimane, prevedere la frequenza obbligatoria per l’equivalente di almeno 20 ore (60 minuti) settimanali complessive, prescindendo dalla durata delle singole lezioni, e svolgersi nel paese straniero in cui la lingua ufficiale è quella oggetto del corso, che dovrà svolgersi nel periodo compreso tra giugno e il 3 Settembre 2023. Il corso deve essere finalizzato a sostenere l’esame per il riconoscimento della certificazione del livello di conoscenza della lingua B2, C1 o C2 secondo il Quadro Europeo di riferimento (CEFR), rilasciato dai competenti Enti certificatori riconosciuti da MIUR. Il beneficiario deve conseguire la certificazione del livello B2 oppure C1 oppure C2 rilasciato dai competenti Enti certificatori riconosciuti da MIUR, in tempo utile per essere caricata in procedura, a cura del richiedente, entro e non oltre il 23 dicembre 2023.

La domanda deve essere trasmessa a decorrere dalle ore 12,00 del giorno 7 marzo 2023 e non oltre le ore 12,00 del giorno 27 marzo 2023.