Borse di studio Estate INPSieme Italia ed estero: domande dal 7 al 27 marzo

Anche quest’anno l’INPS ha pubblicato i bandi per Estate INPSieme. Le opportunità per i figli e orfani di dipendenti e pensionati pubblici sono due, per l’Italia e per l’estero.

Il bando di concorso Estate INPSieme Italia 2023 è finalizzato ad offrire a studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado, nonché secondaria di secondo grado se studenti disabili ex art. 3, comma 1 e 3, della legge 104/92, o invalidi civili al 100%, la possibilità di fruire di soggiorni in Italia, durante la stagione estiva 2023, nei mesi di giugno, luglio ed agosto, con rientro entro il 3 settembre 2023. L’Inps, in particolare, riconosce un contributo a totale o parziale copertura del costo di un soggiorno estivo in Italia, scelto dal richiedente la prestazione sul libero mercato e organizzato da un unico soggetto terzo che operi nel settore turistico (tour operator o agenzia di viaggi) che possieda i requisiti previsti dal bando. Il soggiorno sarà finalizzato all’acquisizione di abilità sportive, artistiche, linguistiche, scientifico-tecnologiche e ambientaliste mediante la partecipazione a percorsi formativi adatti all’età degli studenti.

Invece, il bando di concorso Estate INPSieme estero e vacanze tematiche in Italia 2023 è finalizzato ad offrire a studenti della scuola secondaria di secondo grado la possibilità di fruire di soggiorni studio all’estero e di vacanze tematiche in Italia durante la stagione estiva 2023 nei mesi di giugno, luglio e agosto, con rientro entro il 3 settembre 2023. Il soggiorno studio all’estero è previsto in Paesi europei ed extra europei, presso college, campus stranieri e strutture riservate a studenti, ovvero strutture turistiche, ed è finalizzato allo studio di una lingua straniera, mentre la vacanza tematica in Italia prevede l’ospitalità presso strutture turistiche ricettive, anche alberghiere, campus universitari o villaggi turistici ed è finalizzato all’apprendimento delle lingue straniere o l’accrescimento delle soft skills o abilità e conoscenze specifiche dei ragazzi. I corsi non linguistici potranno essere integrati con lo studio della lingua inglese, qualora ciò sia funzionale all’accrescimento delle skills. L’Inps riconosce un contributo a totale o parziale copertura del costo di un unico pacchetto riferito ad un soggiorno studio estivo all’estero o tematico in Italia nel periodo indicato, scelto dal richiedente la prestazione sul libero mercato e organizzato da un unico soggetto terzo che operi nel settore turistico (tour operator o agenzia di viaggi). Sono ammessi i soggiorni individuali; sono esclusi i soggiorni in famiglia e i soggiorni itineranti tramite trasporto marittimo aereo o terreste.

Per entrambi i bandi, la domanda deve essere trasmessa a decorrere dalle ore 12,00 del giorno 7 marzo 2023 e non oltre le ore 12,00 del giorno 27 marzo 2023.