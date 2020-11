Borse di studio Itaca dell’INPS, Intercultura riapre le iscrizioni

Qualche giorno fa abbiamo dato notizia dell’apertura dei termini per presentare domanda per una delle 1.500 borse di studie per soggioni all’estero erogate dall’INPS nell’ambito del Programma Itaca.

Il bando è riservato a figli od orfani di dipendenti o pensionati della pubblica amministrazione.

A seguito dell’uscita del bando di concorso Itaca, Intercultura ha riaperto le iscrizioni.

La nuova possibilità riguarda sia i figli dei dipendenti e dei pensionati della pubblica amministrazione, a cui è sono rivolte le borse di studio ITACA, sia gli altri studenti interessati a partecipare a un programma all’estero Intercultura, senza richiedere una borsa di studio.

Le iscrizioni al bando Itaca saranno aperte dal 10 dicembre 2020 all’11 gennaio 2021.

Gli studenti interessati a partecipare a un programma all’estero di Intercultura attraverso una borsa di studio del programma Itaca di INPS possono trovare tutte le informazioni e il bando da scaricare alla pagina www.intercultura.it/itaca.