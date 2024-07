Briatore: “Con 4000 euro al mese come si vive?”. Bonelli (Avs): “Dà lezioni di vita chi ne guadagna 50mila”

Come abbiamo scritto, qualche giorno fa Flavio Briatore, ospite del podcast di Fabio Rovazzi e di Marco Mazzoli, 2046, ha pronunciato queste parole: “Io credo che una famiglia di quattro persone dove il marito guadagna 1.400 o 2.000 e la moglie magari ne guadagna 1.500 ma anche 2.500 o 4.000 euro, che già sono cifre importanti, come fanno a vivere? Io mi chiedo: paghi l’affitto, c’è bisogno del dentista, c’è bisogno di pagare un paio di scarpe, c’è un’emergenza, come fanno? Questi sono i veri miracoli: questa gente qui tanto di rispetto perché è la cosa più difficile che puoi fare mantenere i tuoi figli e la tua famiglia”.

Bonelli contro Briatore

Inutile dire che, in un Paese in cui gli stipendi medi sono ben più bassi di questa cifra, come ad esempio quelli dei docenti e del personale scolastico, si è alzato un polverone. A dire la sua il leader e portavoce di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli, come riporta Il Corriere della Sera.

“C’è chi vive con 700 euro al mese e chi ne guadagna 50mila. Dà lezioni di vita ma dice no al salario minimo. È giunto il momento di introdurre una patrimoniale, così da finanziare le politiche contro la povertà. Purtroppo dimenticavo che Briatore non potrebbe sostenerla, neanche con le tasse, perché ha la residenza a Monte Carlo”, ha detto.

Stipendi docenti, c’è chi non viene pagato da mesi

Proprio oggi, mentre nel corrente mese di luglio molti ATA vedranno accreditati gli arretrati previsti dal nuovo contratto scuola abbiamo parlato dei molti insegnanti precari che stanno facendo “rumore” per segnalare la loro situazione.

Si tratta di supplenti brevi che non percepiscono stipendio da due mesi. Il Fatto Quotidiano ha raccolto le opinioni di alcuni di loro. “L’ultimo stipendio l’ho percepito ad aprile. Mi sono rivolto ad un sindacato ma non hanno saputo risolvere il problema. Siamo persone, non numeri. Come credo fortemente nel mio lavoro, ho sempre avuto fiducia nei sindacati ma ora…”, ha detto uno di loro.