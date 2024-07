Flavio Briatore sugli stipendi: “Come fanno a vivere le famiglie con 4000 euro al mese? Bisogna aumentare i salari”

Flavio Briatore, ospite del podcast di Fabio Rovazzi e di Marco Mazzoli, 2046, ha affrontato vari argomenti dal punto di vista economico. Ha fatto delle riflessioni sul costo della vita: “Io credo che una famiglia di quattro persone dove il marito guadagna 1.400 o 2.000 e la moglie magari ne guadagna 1.500 ma anche 2.500 o 4.000 euro, che già sono cifre importanti, come fanno a vivere? Io mi chiedo: paghi l’affitto, c’è bisogno del dentista, c’è bisogno di pagare un paio di scarpe, c’è un’emergenza, come fanno? Questi sono i veri miracoli: questa gente qui tanto di rispetto perché è la cosa più difficile che puoi fare mantenere i tuoi figli e la tua famiglia”.

Ecco la sua proposta: “Aumentare i salari è giusto, ma non puoi pagare le tasse che ti appioppano ora. Dovrebbero diminuire le tasse, aumentare i salari e soldi spenderli bene”.

Flavio Briatore: “Niente università per mio figlio”. Elisabetta Gregoraci: “Deve fare ciò che sente, se vuole studiare deve farlo”

“Mio figlio non andrà all’università, lo porterò a fare il mio lavoro. Non ho bisogno di un avvocato. Se mio figlio non lo vuole fare va fuori casa”: queste le parole dell’imprenditore Flavio Briatore, che l’anno scorso hanno sollevato moltissime polemiche.

