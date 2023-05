Calcolo mentale, il campione italiano appassionato anche di latino: “Ringrazio il mio prof. Sui libri ho trovato vari errori!”

Anche quest’anno, ai campionati italiani di calcolo mentale, ha trionfato il 14enne di Bari Samuel Stripoli, stavolta nella categoria scuole superiori. Ecco cosa ha raccontato il giovane a Il Corriere della Sera e La Repubblica a proposito delle sue aspirazioni per il futuro.

“Il 6 maggio ho partecipato ai campionati da Cesenatico. La gara era a Udine, ma quel giorno io e altri otto ci eravamo iscritti anche alle olimpiadi di matematica in Romagna e ci è stata data la possibilità di partecipare da remoto. Purtroppo però non abbiamo fatto la foto di gruppo”, ha raccontato.

La prova consisteva in 90 quesiti da risolvere senza calcolatrice in 80 minuti tra addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni, espressioni, radici e potenze. Quest’anno c’era anche una nuova sfida, il Pip count Backgammon. “I quesiti mi sembravano più complessi di quelli dello scorso anno, ma me la sono cavata”. Con il punteggio di 353 su 400 Samuel è arrivato primo in Italia, tredicesimo in tutto il Paese su circa 120 partecipanti. Anche l’anno scorso si era classificato al primo posto, ma nella categoria scuole medie.

Il ringraziamento ai docenti

Tra pochi giorni, il 20 maggio, il ragazzo, iscritto al liceo scientifico Scacchi, parteciperà alle semifinali provinciali Kangourou, un’altra competizione matematica. “La passione per la matematica è iniziata quando avevo soli 4 anni ed è continuata nel tempo. Ringrazio il mio professore Domenico Ricchiuti, che per questa prova mi ha preparato al meglio. Ma tutti i docenti mi sono stati vicini e sono importanti per il mio percorso, così come mia madre Francesca. Lo ringrazio per tutti gli allenamenti che mi ha fatto fare per aiutarmi a migliorare e soprattutto gli sono grato perché mi ha permesso di partecipare alle Olimpiadi di Kangourou, dedicandomi il suo tempo”, queste le sue parole all’indomani della vittoria.

Piani per il futuro? “Da grande vorrei fare l’astronauta”, ha spiegato. Tra le sue passioni, in ogni caso, non ci sono solo discipline scientifiche, come si potrebbe pensare. Il 14enne è infatti appassionato anche di latino “perché è logico”. “Nelle ore di geografia calcolo il rapporto tra superficie e abitanti di una nazione a mente. E sui libri ho trovato diversi errori!”, ha concluso con ironia.

