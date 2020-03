Calendari scolastici 2020/2021: le date delle Regioni (aggiornate con Veneto e FVG)

Continua la pubblicazione, da parte delle Regioni, dei calendari scolastici riferiti al prossimo a.s. 2020/2021.

A rientrare prima a scuola saranno come sempre gli studenti della Provincia Autonoma di Bolzano, che torneranno sui banchi lunedì 7 settembre (il 5 settembre cade di sabato).

Di seguito riportiamo le date di avvio e termine delle lezioni relative alle singole Regioni che hanno già deliberato o per le quali sono in vigore vecchie delibere relative all’approvazione di calendario su più anni.

In Emilia Romagna dovrebbe continuare a valere il calendario pluriennale di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 353/2012: l’inizio delle scuole è fissato al 15 settembre 2020, il termine delle lezioni il 5 giugno 2021.

Anche in Lombardia il riferimento dovrebbe essere ancora la d.g.r. 3318/2012 di approvazione del calendario scolastico regionale per l’anno scolastico e formativo 2012/2013 e seguenti. L’avvio delle lezioni è previsto per il 14 settembre 2020 (il 12 è sabato), mentre la chiusura dell’anno scolastico è fissato all’8 giugno 2021.

Nella Regione Toscana sono state approvate le determinazioni relative al calendario scolastico 2020/21: nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Toscana le attività saranno avviate martedì 15 settembre 2020 e termineranno giovedì 10 giugno 2021.

Nella provincia di Bolzano, l’inizio delle lezioni sarà il 7 sett. 2020, la fine il 16 giugno 2021 (calendario scolastico 2020/2021 su 5 giorni settimanali).

In Veneto la campanella suonerà il 16 settembre 2020, mentre le attività didattiche si concluderanno il 10 giugno 2021.

Stesso calendario è previsto per il Friuli Venezia Giulia: si tornerà sui banchi il 16 settembre e la chiusura sarà il 10 giugno 2021 (nota della Giunta).