Call veloce 2023, chi può partecipare? Oggi, 27 luglio, si apre la prima fase

Intervenuto nel corso della Tecnica risponde live di martedì 25 luglio, l’esperto di normativa scolastica Lucio Ficara ha fatto il punto relativamente alle immissioni in ruolo e alla call veloce:

“Nella fase di compilazione della domanda si innescano altre fasi interessanti per le immissioni in ruolo. A partire dal 27 luglio alle ore 9,00 verrà aperta la procedura telematica della call veloce riferita a GaE e graduatorie di merito, cioè la call veloce ordinaria. Questo riguarda gli aspiranti al ruolo da GM e GaE che pur avendo partecipato a pieno titolo e senza alcuna rinuncia, dunque avendo chiesto tutto ciò che era esprimibile, non hanno ottenuto il ruolo al primo turno. Quest’ultimo ha una coda che appunto si chiama call veloce ordinaria che partirà il 27 luglio per chiudersi alle 12,00 del 31 luglio, dunque in coincidenza con la chiusura delle 150 preferenze (alle 14,00)”.

“La call veloce dà un’opportunità a coloro che nelle loro graduatorie di merito regionali o delle loro graduatorie ad esaurimento non hanno trovato immissione. Solo questi aspiranti che hanno prodotto l’istanza per entrare in ruolo in tutte le province o nella provincia ma in tutte le sedi e non ci sono riusciti perché il sistema non li ha immessi in ruolo per mancanza di disponibilità possono avere questa finestra di circa 96 ore. Poi ci sarà una successiva call veloce che viene chiamata mini call veloce o call veloce straordinaria che si riferisce a posti residuati dal ruolo che andranno a verificarsi dalle Gps sostegno prima fascia”.