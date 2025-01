Calo demografico: per Sinistra Italiana è un’occasione per avere classi con meno alunni

Giuseppe Buondonno (Verdi Sinistra Italiana) contesta le dichiarazioni del ministro Valditara sulle possibili “misure” da adottare in fatto di calo demografico.

“Per il ministro Valditara – sottolinea Buondonno – se c’è un calo del numero degli studenti devono diminuire i docenti”.

“Nel nostro Paese – controbatte l’esponente di AVS – servirebbero invece più insegnanti e più tempo-scuola. Ma a questo governo non importa nulla dei giovani Il ministro Valditara, a fronte del calo numero di studenti, sostiene che, in prospettiva, dovranno diminuire gli insegnanti. Noi invece insistiamo nell’andare in altra direzione e rilanciamo, con forza, la nostra proposta : riduciamo consistentemente il numero di alunni per classe e aumentiamo il “tempo-scuola”; assumendo più insegnanti”.

“Sarebbe – evidenzia Buondonno – una risposta concreta alla povertà educativa, un sostegno reale a una didattica più inclusiva ed efficace”.

Per concludere: “E, se nel nostro Paese nascono meno bambini, non è certo per cause ‘naturali’; ma perché in realtà milioni di giovani coppie hanno, sempre più e per un tempo infinito, lavori poveri e precari. La verità è che a questa destra non importa nulla dei giovani; e della scuola pubblica ancora meno”.