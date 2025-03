Calo delle nascite, con 1,18 figli per donna nel 2024 fecondità al minimo storico: report ISTAT

Calo delle nascite, con 1,18 figli per donna nel 2024 fecondità al...

Con 1,18 figli per donna viene superato il minimo di 1,19 del 1995, anno nel quale sono nati 526mila bambini contro i 370mila del 2024. A dirlo è l’Istat, nel Report Indicatori demografici – Anno 2024.

Diminuzione delle nascite in Italia nel 2024

Nel 2024, secondo i dati provvisori, sono nati 370mila bambini in Italia, registrando una diminuzione di circa 10mila unità rispetto all’anno precedente (-2,6%). Il tasso di natalità scende al 6,3 per mille, rispetto al 6,4 per mille del 2023. I nati da genitori stranieri rappresentano il 13,5% del totale, pari a circa 50mila bambini, con una riduzione di 1.500 unità rispetto all’anno precedente.

Calo della fecondità: il dato più basso mai registrato

La fecondità nel 2024 è stimata in 1,18 figli per donna, inferiore al valore del 2023 (1,20) e al precedente minimo storico di 1,19 del 1995. La diminuzione è più marcata nel Nord e nel Mezzogiorno:

Nord : scende a 1,19 figli per donna (da 1,21 nel 2023).

: scende a 1,19 figli per donna (da 1,21 nel 2023). Centro : stabile a 1,12 figli per donna.

: stabile a 1,12 figli per donna. Mezzogiorno: cala a 1,20 figli per donna (da 1,24).

Sebbene il Mezzogiorno abbia ancora la fecondità più alta del Paese, è anche l’area che registra la maggiore flessione.

Fattori strutturali: meno potenziali genitori

Il calo delle nascite non è dovuto solo alla riduzione della fecondità, ma anche alla diminuzione del numero di potenziali genitori. La popolazione femminile in età riproduttiva (15-49 anni) è passata da 14,3 milioni nel 1995 a 11,4 milioni nel 2025. Anche il numero di uomini nella stessa fascia d’età è diminuito da 14,5 milioni a 11,9 milioni. Nel 1995, con un tasso di fecondità solo leggermente superiore a quello odierno, erano nati 526mila bambini, ovvero 156mila in più rispetto al 2024.

Aumento dell’età media al parto

Nel 2024, l’età media delle madri al momento del parto è salita a 32,6 anni (+0,1 rispetto al 2023). Questo fenomeno contribuisce alla diminuzione della fecondità, poiché ritardare la maternità riduce il tempo disponibile per avere figli. L’età media al parto varia a seconda delle aree geografiche:

Nord : 32,7 anni.

: 32,7 anni. Centro : 33,0 anni (valore più alto).

: 33,0 anni (valore più alto). Mezzogiorno: 32,3 anni.

Diminuzione dei matrimoni

I matrimoni continuano a calare e non rappresentano più un passaggio necessario prima di avere figli. Nel 2024, i matrimoni celebrati sono stati 173mila, con una riduzione di 11mila rispetto al 2023. La diminuzione riguarda sia le cerimonie religiose (-9mila) che quelle civili (-2mila). Il tasso di nuzialità scende al 2,9 per mille rispetto al 3,1 del 2023.

Mezzogiorno : tasso più alto (3,2 per mille), ma con la maggiore contrazione rispetto al 2023.

: tasso più alto (3,2 per mille), ma con la maggiore contrazione rispetto al 2023. Nord e Centro: 2,8 per mille.

Questa continua flessione riflette un cambiamento profondo nelle scelte familiari e nei modelli di vita delle nuove generazioni.