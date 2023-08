Calo demografico, una scuola avrà solo 26 bambini e ci sarà una pluriclasse. Allarme pedagogico per i docenti che dovranno gestire alunni di diverse età

Cosa sta succedendo alla storica scuola “Edmondo De Amicis” di via Citolo da Perugia? Per il prossimo anno scolastico si sono iscritti solo 26 bambini, due per la prima, zero per la seconda, appena dieci in terza, sei in quarta e 8 in quinta.

Ma cosa succede esattamente? Secondo quanto riportato dal Mattino di Padova, si tratta di un record negativo visto che negli anni si arrivava ad accogliere più di 100 studenti e per consentire il regolare svolgimento delle lezioni si formeranno delle pluriclassi, nella stessa aula ci saranno alunni di tutte le classi divisi in gruppi, con un rischio pedagogico molto preoccupante visto che i docenti dovranno occuparsi contemporaneamente di alunni di diverse età.

A spiegare il motivo di questa tendenza è l’assessore alle politiche scolastiche, Cristina Piva: “C’era un trend negativo anche lo scorso anno, ma le iscrizioni adesso confermano ciò che sospettavo. Ovviamente non c’entra le gestione della scuola o la dirigenza, ma semplicemente lì non ci sono più bambini e perché avvenga un cambiamento serviranno molti anni.”

E aggiunge: “Purtroppo il calo delle nascite è evidente, così come il fatto che le giovani coppie si spostano in provincia perché costa meno. Io spero ci sia presto un risveglio da parte delle giovani coppie, che decidano di farsi una famiglia prima dei 40 anni”.