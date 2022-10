Campionati di Astronomia, adesioni delle scuole entro il 1° dicembre 2022

La SAIT – Società Astronomica Italiana, organizza la XXI edizione dei Campionati di Astronomia per studenti della Scuola secondaria Primo e Secondo grado, iniziativa promossa dal MI – D.G. Ordinamenti scolastici, Valutazione e internazionalizzazione sistema nazionale di istruzione.

Il Campionato si svolge in tre fasi:

Fase di Preselezione;

Gara Interregionale;

Finale Nazionale.

La competizione è finalizzata a stimolare l’interesse per lo studio delle discipline scientifiche in generale, dell’astronomia e dell’astrofisica in particolare, e a offrire agli studenti delle scuole italiane una proficua occasione d’incontro con il mondo della ricerca scientifica e di confronto fra le diverse realtà scolastiche.

Le scuole che intendono aderire devono iscriversi, gratuitamente, registrando i propri dati e quelli dei propri studenti sul sito dei Campionati Italiani di Astronomia (www.campionatiastronomia.it).

Le scuole che, per decisione adeguatamente motivata, non aderiscono ai XXI Campionati Italiani di Astronomia, ma hanno singoli studenti che chiedono di partecipare, possono segnalarne i nominativi entro il 30 novembre 2022 scrivendo a [email protected] Questi studenti potranno essere assegnati come “aggregati” a una scuola partecipante vicina alla loro sede di residenza, se sarà possibile identificarne una disposta ad accettarli.

Queste le scadenze da rispettare:

Registrazione delle scuole: 28 ottobre – 1 dicembre 2022

Registrazione degli studenti: 28 ottobre – 5 dicembre 2022

Solo le scuole e gli studenti registrati potranno partecipare alla Fase di Preselezione.