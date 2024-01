Campionati studenteschi e avviamento alla pratica sportiva: domande entro il 15 gennaio 2024

Potranno essere registrate entro il 15 gennaio 2024 le adesioni per lo svolgimento delle attività di avviamento per la pratica sportiva per l’anno scolastico 2023/2024 e ai Campionati Studenteschi.

L’attività di avviamento alla pratica sportiva può essere svolta anche dalle Istituzioni scolastiche che non partecipino ai Campionati Studenteschi, purché aderiscano ad un progetto nazionale o a un progetto di attività motoria approvato dagli Organi Collegiali dell’Istituto scolastico e inserito nella piattaforma dedicata.

Nel progetto tecnico allegato alla nota del 4 dicembre 2023 sono contenute tutte le indicazioni per lo svolgimento dei Campionati.

Le adesioni dovranno essere trasmesse tramite la piattaforma dedicata www.campionatistudenteschi.it.

LA NOTA

IL PROGETTO TECNICO