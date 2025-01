Campus didattici presso gli istituti tecnici e professionali e filiera formativa tecnologico-professionale, stanziati circa 125 milioni di euro [DECRETO]

Il Ministero ha pubblicato il Decreto Ministeriale n. 215 del 25 ottobre 2024 per la destinazione delle risorse per l’attuazione di progetti in essere relativi alla linea di investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori” nell’ambito della Missione 4 – Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e resilienza per la realizzazione di campus didattici presso gli istituti tecnici e professionali, nonché di destinazione delle risorse in favore delle istituzioni scolastiche aderenti al piano nazionale di sperimentazione relativo all’istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale.

In particolare, è stanziata la somma complessiva di euro 124.492.000 per le seguenti azioni:

a) euro 30.000.000 ripartiti in parti uguali, previa presentazione di un progetto di campus didattico, tra tutte le istituzioni scolastiche che hanno aderito, per l’anno scolastico 2024-2025, e che abbiano effettivamente attivato un percorso formativo quadriennale, al piano nazionale di sperimentazione relativo all’istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale, per la realizzazione di campus e infrastrutture e piattaforme tecnologiche per l’innovazione digitale e il potenziamento di laboratori innovativi connessi a Industria 4.0;

b) euro 50.000.000 da ripartirsi, con successivo atto, in misura pari al finanziamento previsto per ciascuna delle istituzioni scolastiche aderenti alla sperimentazione per l’anno scolastico 2024-2025, e comunque nel limite delle risorse stanziate e disponibili, fra tutte le istituzioni scolastiche che aderiranno alla sperimentazione relativa all’istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale per l’anno scolastico 2025-2026 previa presentazione di un progetto di campus didattico e che abbiano effettivamente attivato un percorso formativo quadriennale, per la realizzazione di campus e infrastrutture e piattaforme tecnologiche per l’innovazione digitale e il potenziamento di laboratori innovativi connessi a Industria 4.0;

c) euro 40.492.000 per la creazione di campus didattici e laboratoriali a favore degli istituti tecnici e professionali, comprese le istituzioni scolastiche che hanno aderito alla sperimentazione o che presenteranno domanda per l’anno scolastico 2025-2026, garantendo una adeguata distribuzione territoriale;

d) euro 4.000.000 per la progettazione e lo sviluppo, nell’ambito del sistema informativo dell’istruzione, di soluzioni digitali finalizzate a favorire l’adozione di processi standardizzati e modelli di servizio innovativi e omogenei per la filiera formativa tecnologico-professionale.

