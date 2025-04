Filiera 4+2, incontro on line gratuito per rispondere ai dubbi delle scuole che hanno aderito ai nuovi percorsi tecnici e professionali

Filiera 4+2, incontro on line gratuito per rispondere ai dubbi delle scuole...

Sale il numero di istituti superiori tecnologici-professionali che hanno aderito alla nuova filiera 4+2 e raccolto un numero sufficiente di iscritti al primo anno di corso per partire con il progetto dal prossimo 1° settembre. Ma cosa devono fare le scuole che hanno aderito? Quali adempimenti devono affrontare? Le risposte ai non pochi quesiti che si stanno ponendo in questi giorni i dirigenti scolastici e lo staff coinvolto in questa formazione innovativa, con possibilità per i frequentanti di approdare agli Its al termine dei quattro anni, saranno comunicate su questa piattaforma durante un corso on line gratuito programmato per martedì 13 maggio dalle ore 16,00 alle ore 17,30: a fornire informazioni dettagliate, corredate da esempi illustrati, sarà la dirigente Elisabetta Giustini, appartenente al Comitato tecnico scientifico per il supporto alle istituzioni scolastiche nell’attuazione della sperimentazione della filiera tecnologico-professionale.

A proposito del numero di istituti superiori che hanno aderito al modello 4+2, i dati ufficiali del ministero dell’Istruzione e del Merito ci dicono che per il prossimo anno scolastico, il 2025/26, le scuole autorizzate passeranno da 180 a 396 e anche i percorsi si incrementeranno in modo sensibile (da 225 a ben 628).

Per la maggior parte degli istituti superiori autorizzati, si tratta del primo anno di adesione a un modello scolastico che comporta diversi aspetti aggiuntivi rispetto al tradizionale percorso di scuola superiore quinquennale: dalle modalità di proposizione delle ore di lezione “spalmate” su quattro anni, piuttosto che cinque, alla gestione di figure esterne alla scuola con alte competenze tecniche elevate ma non di tipo didattico-pedagogico; dall’apprendimento delle procedure di attivazione e monitoraggio dei percorsi da attuare on line, fino alla non sempre agevole gestione nei percorsi e nel post diploma di eventuali allievi provenienti da diversi percorsi formativi rispetto a quelli canonici della scuola pubblica.

Per venire incontro alle esigenze dei tanti istituti scolastici superiori che nelle ultime settimane hanno fatto esplicita richiesta di essere “guidati” nelle azioni organizzative-didattiche dei nuovi percorsi 4+2, La Tecnica della Scuola, in collaborazione con i dirigenti del ministero dell’Istruzione e del Merito, ha dunque organizzato un seminario gratuito interamente on line utile a rispondere a queste necessità.

Il seminario, che si terrà martedì 13 maggio alle ore 16,00 alle ore 17,30, esplorerà le sfide e le opportunità della filiera tecnologico-professionale nell’era della transizione digitale: attraverso un focus su Industry 4.0 e 5.0, verranno analizzati i pilastri dell’innovazione, le metodologie per il potenziamento delle competenze e il ruolo della leadership nel cambiamento.

Durante il percorso formativo saranno approfonditi una serie di temi specifici, come l’orientamento e il riorientamento professionale, l’integrazione tra istruzione e mondo del lavoro, le passerelle tra i percorsi formativi e le prospettive normative per la filiera.

Il percorso formativo – rivolto ai dirigenti scolastici e all’equipe di insegnanti e personale Ata con compiti attivi e di supporto alla realizzazione del 4+2 – rappresenta un’occasione per confrontarsi su modelli educativi innovativi e strategie di partnership per una formazione sempre più efficace e competitiva e rispondere ai dubbi che sorgono spontanei in chi dovrà portare avanti la sperimentazione nel prossimo anno scolastico.

I PUNTI TEMATICI DEL CORSO

· Leadership e competenze nell’era della transizione digitale

· Orientamento e riorientamento

· Potenziamento: metodologie e strumenti

· Industry 4.0 e 5.0: i pilastri. Possibili interventi e impatti

· Da sperimentazione a legge dello stato

· Gli accordi di partenariato

· L’istruzione terziaria e le passerelle tra i diversi percorsi quattro + due

· Il curricolo integrato

· Il calendario scolastico e l’orario settimanale

L’incontro formativo on line del 13 maggio sarà tenuto dalla dirigente Elisabetta Giustini, componente dell’Osservatorio nazionale per l’istruzione tecnica e professionale con decreto del ministro dell’Istruzione e del Merito, oltre che referente regionale per l’USR Lazio nell’ambito delle attività della L. 121 dell’8/08/2024 e componente del comitato tecnico scientifico per il supporto alle istituzioni scolastiche nell’attuazione della sperimentazione della filiera tecnologico-professionale.

FILIERA TECNOLOGICO-PROFESSIONALE 4+2. INDICAZIONI PRATICHE

Opportunità e sfide per il futuro del lavoro

> Martedì 13 maggio 2025 – Ore 16.00/17.30