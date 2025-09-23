Carlo Alberto Tregua nominato “Decano dei direttori dei quotidiani italiani”

Il Quotidiano di Sicilia ha celebrato un traguardo significativo per il proprio direttore, Carlo Alberto Tregua, riconosciuto come “Direttore Decano dei Quotidiani italiani”. L’annuncio, con le parole del presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti Carlo Bartoli, è stato letto nel corso di una conferenza stampa dedicata a presentare sia il riconoscimento sia le novità editoriali del giornale e della sua versione digitale.

All’incontro, moderato da Giuseppe Lazzaro Danzuso, hanno preso parte rappresentanti del mondo giornalistico e istituzionale, tra cui il presidente dell’Ordine dei giornalisti di Sicilia, Concetto Mannisi, il vice segretario regionale di Assostampa, Filippo Romeo, la direttrice del QdS.it, Raffaella Tregua, e Marta Tonani di Evolution Group, partner tecnico della testata.

Mannisi ha sottolineato il valore del percorso professionale di Tregua, parlando di un traguardo “invidiabile” e ricordando l’importanza di chi continua a investire nell’editoria. Romeo ha evidenziato come il titolo rappresenti il riconoscimento di un lungo cammino, sottolineando il ruolo del direttore quale punto di riferimento per diverse generazioni di giornalisti e lettori.

Il direttore Carlo Alberto Tregua ha posto l’accento sul valore della chiarezza e della semplicità nella comunicazione, ricordando come l’informazione sia uno strumento fondamentale per la crescita culturale e la formazione di un pensiero critico.