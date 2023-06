Caro affitti, Valditara progetta il “piano casa” per i docenti che vivono nelle città più care: “ragionare insieme alle Regioni per trovare alloggi”

Ridare autorevolezza ai docenti come priorità assoluta. Lo ripete spesso il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. Dalle pagine del ‘Quotidiano Nazionale‘ il Ministro ha ribadito che bisogna intervenire sul fronte della tutela. Ad esempio con l’avvocatura dello Stato che difenderà legalmente i docenti dagli episodi di violenza a scuola: “ci penserà lo Stato e nei casi gravi si costituirà parte civile chiedendo i danni” spiega Valditara che afferma come già una decina di docenti abbiano richiesto la difesa. C’è poi l’assicurazione contro gli infortuni anche per il personale della scuola e il “piano casa” ovvero ragionare insieme alle Regioni e trovare alloggi a quei docenti che vivono in città dai costi elevati.

Ridare dignità ai docenti dunque, anche nel rapporto con gli studenti. Uso del cellulare solo per scopi didattici e non per “dileggiare” il docente e maggiore valore al voto di condotta. “Dobbiamo ripensare tutto il meccanismo sanzionatorio, responsabilizzare i ragazzi” spiega il titolare di viale Trastevere che lancerà alcune proposte per recuperare quegli studenti sospesi da scuola magari per episodi di bullismo o violenza. Come? Con meccanismi di cittadinanza attiva che puntino al riscatto del giovane.