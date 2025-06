Carta del docente: cambiano le regole, ma per i docenti tutto resta come prima

Con una nota inviata in queste ore a tutti i soggetti che gestiscono la Carta del docente, la Consap, che per conto del Ministero dispone i rimborsi del caso, ricorda le nuove regole introdotte dalla legge n. 79 del 5/6/2025.

La norma ha introdotto una scadenza per la fatturazione dei buoni validati, pena la decadenza dal diritto al rimborso.

Nel dettaglio la norma prevede che:

– i buoni validati fino al 6/6/2025 devono essere fatturati entro e non oltre il 5/9/2025 (90 giorni dalla data di entrata in vigore della norma);

– i buoni validati dal 7/6/2025 in poi dovranno essere fatturati entro 90 giorni dalla relativa data di validazione. E’ bene precisare che per i docenti che utilizzano la Carta, non cambierà assolutamente nulla in quanto la regola riguarda esclusivamente i soggetti che accettano la carta per acquisto di libri, PC o altri beni consentiti.