Carta docente precari: le istruzioni per ottenere 500 euro per ogni anno scolastico

Carta docente precari: le istruzioni per ottenere 500 euro per ogni anno...

La carta docente, pari a 500 euro per ogni anno scolastico (servizio pari ad almeno 180 giorni, anche su spezzoni) spetta a tutti i docenti precari: è questo quanto continuano a stabilire i Giudici del Lavoro che, in accoglimento dei ricorsi patrocinati dall’avv. Marone, condannano il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attivare la Carta a tutti i ricorrenti.

Infatti, oramai quotidianamente i Giudici del Lavoro in tutta Italia condannano il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuire la Carta docente ai precari patrocinati dall’avv. Guido Marone, confermando che il Bonus docente di 500 euro per ciascun anno scolastico spetta a tutti i docenti precari.

Quindi il Ministero, ottenuta la condanna, su sollecitazione dello Studio Marone, attiva la Carta docente al docente precario mediamente entro 30 giorni, così da consentire di spendere l’intera somma, anche in una volta sola, per acquistare beni e servizi anche di rilevante valore.

Pertanto, per ottenere la Carta docente, tutti docenti precari che hanno prestato servizio con contratto a tempo determinato, hanno la possibilità di rivolgersi al Giudice del Lavoro, per richiedere la corresponsione del bonus di 500,00 euro per ciascun anno di servizio, per tutto il servizio maturato negli ultimi 5 anni scolastici.

