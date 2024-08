Cattedra orario stesso comune, diverso comune: i consigli dell’esperto

Mancano ormai pochi giorni alla scadenza (7agosto 2024) della domanda per il conferimento delle supplenze annuali finalizzate alla nomina in ruolo (D.L. 44/2023 art. 5, commi da 5 a 17) e delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche.

Possono presentare la domanda tutti gli aspiranti inclusi nelle GaE ai fini delle supplenze, che non hanno già ottenuto la nomina in ruolo, e quelli inclusi nelle GPS.

Delle 150 preferenze e dei segreti dell’algoritmo per fare una domanda corretta abbiamo parlato nel corso della diretta della Tecnica risponde live di mercoledì 31 luglio, con l’esperto di normativa scolastica prof. Lucio Ficara. Diretta visibile come sempre sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

Cattedra orario stesso comune, diverso comune

Durante la diretta, una lettrice ha posto questa domanda: “Nella sezione “cattedra orario” cosa cambia se si flagga solo la voce stesso comune o solo diverso comune, oppure entrambi? Cosa comporta non flaggare nulla? La cattedra orario si riferisce solo agli spezzoni?”

Ecco la risposta del prof Lucio Ficara: “Non flaggare nulla comporta che stai rinunciando a un certo numero di cattedre che l’ufficio scolastico ha predisposto come cattedre orarie (con completamento in altra scuola dello stesso comune o comuni differenti). Ad esempio, con la mia classe di concorso e la mia provincia ci saranno un 5/6 cattedre COE (cattedra oraria esterna), ciò significa che se non flaggo sto dicendo al sistema che sto togliendo quei posti e quindi rinuncio con possibile conseguenza di scavalcamento di un collega in graduatoria”.

“Per quanto riguarda flaggare solo la voce stesso comune – continua – ciò significa che andrà a conteggiare solo le cattedre orarie nello stesso comune, quindi fino a un massimo di tre titolarità in scuole diverse, ma nello stesso comune. In questo modo però si andrebbero a togliere dal sistema tutte le COE su comuni diversi, rinunciando a una parte delle COE che l’ufficio scolastico aveva previsto in organico”.

“Infine – conclude – taggarle entrambe significa che partecipare per le COE create all’interno dello stesso comune o su più comuni. Certo, è un disagio, ma così non si rischia di essere scavalcati dall’algoritmo”.

(18:45) – ASCOLTA LA RISPOSTA