CCNL Dirigenti scolastici, nel mese di settembre in arrivo gli arretrati: da ottobre previsti gli aumenti

CCNL Dirigenti scolastici, nel mese di settembre in arrivo gli arretrati: da...

A seguito della sottoscrizione, il 7 agosto scorso, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell”Area Istruzione e Ricerca triennio 2019-2021, i Dirigenti scolastici sono in attesa di ricevere gli aumenti e i relativi arretrati.

In proposito, NoiPA ha fatto sapere che il 12 settembre 2024 procederà alla lavorazione del CCNL Area “Istruzione e Ricerca” 2019-2021, elaborando gli arretrati spettanti che saranno liquidati entro il medesimo mese di settembre con emissione speciale.

A partire da ottobre 2024, gli stipendi saranno inoltre adeguati agli importi di stipendio tabellare e parte fissa della retribuzione di posizione previsti dal nuovo CCNL.

Secndo quanto riporta l’ANP, “l’importo lordo degli arretrati spettanti ai dirigenti in servizio continuativamente dal 01/01/2019 al 30/09/2024 è pari a € 10.440,98. Sul cedolino, tale importo appare di solito diminuito dei contributi previdenziali, pari all’11,15%, poiché tali aumenti sono pienamente validi sia per il trattamento di pensione, sia ai fini del TFS/TFR. L’aumento mensile lordo della retribuzione, a partire da ottobre 2024, è di € 195 comprensivi dell’indennità di vacanza contrattuale fin qui corrisposta. Ulteriori aumenti sono previsti dal CCNL per la parte variabile dello stipendio (posizione e risultato) e saranno oggetto di contrattazione nazionale integrativa presso il Ministero“.