Stipendi scuola aprile 2025, nel cedolino c’è l’indennità di vacanza contrattuale: tutti gli importi

Dal mese di aprile NoiPA applicherà nel cedolino stipendiale l’Indennità di Vacanza Contrattuale (IVC) relativa al triennio 2025-2027.

L’incremento retributivo, introdotto dall’articolo 47-bis del Decreto Legislativo n. 165/2001, viene corrisposto ai dipendenti pubblici nel periodo intercorrente tra la scadenza di un Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) e l’applicazione del rinnovo.

Gli importi dell’IVC 2025-2027 sono stati determinati dalla legge di Bilancio 2025, che ha stabilito gli aumenti mensili – con riferimento agli stipendi tabellari – nella seguente misura:

0,6% dal 1°aprile al 30 giugno 2025;

dal 1°aprile al 30 giugno 2025; 1% dal 1°luglio 2025.

L’importo dell’Indennità di Vacanza Contrattuale sarà quindi lo stesso per i mesi di aprile, maggio e giugno; a partire da luglio l’importo dell’IVC sarà pari all’1% dello stipendio tabellare.

Gli importi

La Ragioneria Generale dello Stato ha pubblicato gli importi delle misure dell’Indennità di Vacanza Contrattuale anno 2025 per tutto il personale del pubblico impiego.

Per la Scuola, è disponibile la tabella riferita al personale non dirigente comparto ISTRUZIONE e RICERCA e personale dirigente della corrispondente Area sulla base dei CCNL in vigore.

LA TABELLA