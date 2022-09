Cellulare a scuola, senza l’esempio dei genitori il divieto in classe è inutile: per gli psicologi serve educazione alla consapevolezza

Imporre l’abolizione del telefono cellulare in classe non produce effetti benefici agli studenti: occorre, invece, trovare una chiave motivazionale e culturale. A sostenerlo è il presidente dell’Ordine degli Psicologi dell’Emilia-Romagna Gabriele Raimondi, che ha espresso il suo giudizio sul divieto dell’istituto scolastico Malpighi di Bologna di utilizzo di cellulari e smartphone durante le lezioni, compresi gli intervalli.

L’educazione passa pure per la famiglia

“Se si pensa di delegare a un divieto la corretta educazione all’uso del cellulare e del digitale in generale, la proibizione sarà fallimentare. Se invece la decisione si inserisce in un percorso più ampio di educazione alla consapevolezza, la questione cambia”, ha detto Raimondi

“Fondamentale – per lo psicologo – è la strategia educativa, che non riguarda solo la scuola ma anche le famiglie. Un uso consapevole del cellulare non è un tema che riguarda solo i ragazzi ma anche gli adulti, a scuola e fuori“.

L’importanza dell’esempio quotidiano

Secondo Raimondi, “anche attraverso l’esempio quotidiano possiamo guidare i nostri figli”.

E ancora: “Gli psicologi scolastici all’interno degli istituti possono aiutare la scuola, gli adulti e i ragazzi nell’elaborazione di una strategia condivisa; importante è infatti parlarne e prendere decisioni congiunte”.

“L’intervento di specialisti preparati – ha concluso l’esperto – può aiutare nella gestione di una comunità che non subisce imposizioni date dall’alto, ma si dà regole condivise“.

Il nostro sondaggio

Molti docenti, però, non transigono: i cellulari in classe non si possono accendere, con o senza strategie educative messe in atto o da attuare.

A questo proposito, La Tecnica della Scuola ha deciso di chiedere, attraverso un sondaggio, ai propri lettori se sono d’accordo con il divieto assoluto dell’uso del cellulare in classe.