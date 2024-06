Certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale Ata, entro quando si può acquisire?

Nel nuovo contratto scuola, firmato lo scorso 18 gennaio, al comma 10 dell’articolo 59 c’è scritto che “i dipendenti inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia che non siano in possesso della certificazione internazionale di alfabetizzazione informatica, se prevista come requisito di accesso dal nuovo ordinamento dovranno acquisirla entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Capo, decorso il quale essi decadono dalle graduatorie stesse”.

Come abbiamo annunciato, de domande di inserimento, di conferma, di aggiornamento, di depennamento riferite alle graduatorie di terza fascia del personale ATA potranno essere presentate dal prossimo 28 maggio al 28 giugno 2024.

Certificazione di alfabetizzazione digitale Ata: la scadenza per conseguirla

Nel decreto ci sono informazioni importantissime in merito alla certificazione di alfabetizzazione informatica per il personale ATA.

All’articolo 2 comma 6 viene spiegato che, secondo quanto previsto dal nuovo contratto scuola sottoscritto a gennaio 2024, i dipendenti inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia che non siano in possesso della certificazione internazionale di alfabetizzazione informatica dovranno acquisirla entro il 30 aprile 2025 decorso il quale essi decadono dalle graduatorie stesse.

Il termine di un anno previsto dal CCNL ai fini dell’acquisizione della certificazione internazionale di alfabetizzazione informatica, si applica anche ai casi di primo inserimento nelle graduatorie.

La certificazione di alfabetizzazione digitale è requisito di accesso per le graduatorie di circolo e di istituto di III fascia.

Viene inoltre precisato che, per certificazione internazionale di alfabetizzazione informatica deve intendersi la certificazione rilasciata da un ente accreditato presso “l’ente di accreditamento nazionale che attesta la competenza e l’indipendenza degli organismi di certificazione e la conformità delle certificazioni ai framework europei”.

Tale certificazione deve essere registrata presso il medesimo ente di accreditamento, essere in corso di validità all’atto dell’iscrizione in graduatoria, attestare il superamento di un test finale relativo all’acquisizione delle competenze informatiche richieste, tra le quali: conoscenza dei sistemi operativi, di word processor, di fogli elettronici, di

gestione della posta elettronica.

Come abbiamo scritto, il Decreto Milleproroghe stabilisce che i nuovi iscritti alla terza fascia ATA avranno la possibilità di conseguire la certificazione informatica entro un anno.

Corso alfabetizzazione digitale, quale conseguire?

A fare chiarimenti è stato lo stesso Certipass, organismo accreditato presso Accredia. La Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale deve essere:

rilasciata da un Ente accreditato ad Accredia;

in linea con i framework europei in materia di competenze digitali;

registrata presso Accredia.

Certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale, per quali profili serve?

Secondo il testo del nuovo contratto scuola, queste sono le figure che prevedono come requisiti di accesso la certificazione internazionale di alfabetizzazione informatica:

Operatore scolastico;

Operatore dei servizi agrari;

Assistente amministrativo;

Assistente tecnico;

Cuoco;

Guardarobiere;

Infermiere;

Funzionari elevata qualificazione.

Certificazione di alfabetizzazione digitale, EIPASS Standard è quella riconosciuta da Accredia

La certificazione informatica EIPASS registrata ad Accredia è la EIPASS Standard. Tale registrazione è basata sulla procedura di svolgimento degli esami e su audit periodici con Accredia, che confermano il rispetto e il mantenimento nel tempo dei requisiti procedurali e formali previsti dalle norme.

La certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale EIPASS Standard è in linea con le normative europee in materia, ed è riconosciuta da Accredia e dal Ministero dell’Istruzione (MIUR). Attesta il possesso delle competenze intermedie nell’utilizzo degli strumenti dell’ICT e costituisce titolo valido per il riconoscimento di punteggio nell’ambito scolastico, universitario e concorsuale. Inoltre può essere indicata nel CV alla voce Competenze digitali.

Scegliere la certificazione EIPASS Standard consente di ottenere l’attestazione di Utente qualificato di computer, con pubblica visibilità sul sito ufficiale di Accredia.

Certificazione di alfabetizzazione digitale, la 7 Moduli User

EIPASS 7 Moduli User è una certificazione informatica riconosciuta a livello internazionale e rilasciata da CERTIPASS. Il corso Eipass 7 Moduli User attesta il sicuro possesso delle competenze intermedie nell’utilizzo degli strumenti ICT, così come descritte nella tabella sintetica del documento pubblicato dalla UE (e-Competence Framework for ICT Users, Part 2: User Guidelines) ed elaborato dal CEN, Ente europeo per la standardizzazione. Al superamento della prova finale, saranno rilasciati l’attestato di frequenza e la certificazione EIPASS 7 Moduli User, valida come punteggio in bandi e concorsi pubblici.

Certificazione di alfabetizzazione digitale, cosa deve fare chi ha già conseguito la 7 Moduli User?

Per tutti coloro che superano il corso Eipass 7 Moduli User basterà fare un esame integrativo con il nostro supervisore per ottenere la certificazione Eipass Standard. Questo vale sia per chi ha conseguito la 7 Moduli User nel passato, e sia per chi la conseguirà in futuro.