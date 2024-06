Chi è in GPS può essere presente anche in graduatoria ATA? Risponde l’esperto

Chi è in GPS può essere presente anche in graduatoria ATA? Risponde...

Tra poco più di dieci giorni scadrà il termine ultimo per la presentazione della domanda per la terza fascia ATA, mentre tra una settimana quello per l’aggiornamento delle GPS 2024.

Ricordiamo che la scadenza per la presentazione della domanda Ata è il 28 giugno, mentre per l’aggiornamento delle GPS 2024/26 è il 24 giugno.

I dubbi dei candidati sono ancora tanti. La Tecnica della Scuola ha ideato una serie di video tutorial per aiutare i lettori nella compilazione delle domande.

Durante una delle tante dirette della rubrica “La Tecnica Risponde”, il nostro esperto, il prof Lucio Ficara, ha risposto a un’interessante domande posta da un’ascoltatrice: “Chi è in GPS può essere presente anche in graduatoria ATA?”

Ecco la risposta del prof Ficara: “Assolutamente sì. Si può essere inseriti in entrambe le graduatorie e anche in province differenti o nella stessa. Ci si può inserire anche con gli stessi titoli”.

✅ (33:25) Chi è in GPS può essere presente anche in graduatoria ATA?

Certificazione di alfabetizzazione digitale, EIPASS Standard è quella riconosciuta da Accredia

La certificazione informatica EIPASS registrata ad Accredia è la EIPASS Standard. Tale registrazione è basata sulla procedura di svolgimento degli esami e su audit periodici con Accredia, che confermano il rispetto e il mantenimento nel tempo dei requisiti procedurali e formali previsti dalle norme.

Certificazione di alfabetizzazione digitale, cosa deve fare chi ha già conseguito la 7 Moduli User?

Per tutti coloro che superano il corso Eipass 7 Moduli User basterà fare un esame integrativo con il nostro supervisore per ottenere la certificazione Eipass Standard. Questo vale sia per chi ha conseguito la 7 Moduli User nel passato, e sia per chi la conseguirà in futuro.