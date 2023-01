Chi sono gli alunni plusdotati? Perché il loro potenziale non deve essere percepito come “scomodo”

Chi sono gli alunni plusdotati? Perché il loro potenziale non deve essere...

L'inclusione scolastica non si riferisce solo agli studenti con difficoltà o con disabilità: anche gli studenti con capacità al di sopra degli standard, i cosiddetti studenti "gifted" o "plusdotati" devono essere messi nelle condizioni di poter apprendere nel modo più adatto a loro possibile e non visti come "elementi scomodi".

I bambini gifted manifestano competenze precoci e interessi non comuni per l’età e suscitano molto interesse da parte dell’ambiente scolastico, psicologico, sociale e familiare.

Vengono definiti “iperdotati”, poiché fanno parte del 2% (c.a.) della popolazione che possiede delle abilità cognitive marcatamente superiori alla media generale. Si caratterizzano per la precocità nella lettura, il vocabolario molto ampio per l’età cronologica ed una sorprendente curiosità per molti argomenti, inclusi concetti astratti che i coetanei faticano a comprendere.

Nonostante queste sorprendenti capacità cognitive, i bambini iperdotati possono incontrare difficoltà nell’adattarsi all’ambiente scolastico, sia da un punto di vista didattico che sociale. Si riscontra, inoltre, uno sviluppo disarmonico: molto avanzato e precoce da un punto di vista cognitivo, ma adeguato all’età o in ritardo da un punto di vista emotivo e/o sociale/psicomotorio. Partendo da una conoscenza delle tematiche legate alla dimensione intellettiva (comprendendo le disabilità cognitive) è possibile organizzare una strumentazione efficace per poter affrontare tali specificità.

Il corso

Su questi argomenti il corso Alunni con capacità al di sopra degli standard-Saper leggere il potenziale… scomodo a scuola, in programma da lunedì 13 febbraio, a cura di Anna Maria Di Falco.

