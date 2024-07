Ciao Darwin, un’insegnante partecipa. Il video virale per gli alunni: “Se un docente non dà compiti difficili non vi vuole bene”

Una docente di lingue che insegna in una scuola di Ancona ha partecipato ad una puntata del famoso show di Canale 5, considerato da molti trash e diseducativo, “Ciao Darwin“. L’episodio è andato in onda lo scorso novembre, e qualche giorno fa è stato riproposto in replica.

Ciao Darwin, critiche alla prof che ha partecipato

Si tratta di una prof influencer conosciuta sui social che ha fatto parte della squadra degli “angeli” in virtù della sua esperienza da catechista. Ecco come ha raccontato la sua esperienza al giornale Centro Pagina: “Mi aspettavo di fare tutto meno che ‘Ciao Darwin’ nella vita. È nato tutto dopo che su TikTok, dove ho 14mila follower, mi ha notato un autore della trasmissione tv di Mediaset”.

“Io avevo postato una mia poesia che evidentemente lo ha colpito. Così mi ha contattato e ha provinato me e la mia amica. I miei ragazzi erano entusiasti nel vedermi in televisione. E mi sostengono sui social. Abbiamo perso alla gara finale, nei quiz di cultura generale”, ha concluso.

In effetti c’è chi ha avuto da ridire proprio sulla preparazione della docente: “A Ciao Darwin al quiz c’è un insegnante che non sa dove sia Reykjavik e soprattutto non sa 3 continenti con la A”, “La signora che vi ha rappresentato nel finale è stata di una ignoranza abissale, e dire che si è definita insegnante”, questi alcuni commenti.

Il video virale

La docente è solita postare video sui social in cui racconta la sua vita da insegnante precaria. In particolare uno di essi, che riguarda la severità degli insegnanti e le verifiche in classe, ha avuto successo. Ecco le sue parole: “Oggi ho somministato una verifica complessa. Ho visto la disperazione negli occhi degli alunni. Io voglio dirlo a tutte le classi che avrò: se un insegnante non vi dà un compito difficile non vi vuole bene. ‘Ah, ma come, se ci vuole bene non dovrebbe metterci in difficoltà’. Invece no, se vi vuole bene, ragazzi, vi porta ad usare la sua disciplina, la scuola stessa, come trampolino di lancio. Perché il facile annoia, il difficile attrae ma l’impossibile innamora. Dovete usare la scuola come trampolino per lanciarvi nel vostro futuro e per cimentarvi nel difficile perché non sempre tutto sarà facile”.