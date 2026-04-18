Cinema a scuola, protocollo d’intesa triennale tra ministero dell’Istruzione e Giffoni. Focus su bullismo e parità di genere

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito e Giffoni consolidano la loro collaborazione con la firma di un Protocollo d’Intesa triennale siglato a Roma dal ministro Giuseppe Valditara e dal direttore generale Jacopo Gubitosi. A darne notizia in una nota è lo stesso festival del cinema, che sottolinea come all’incontro abbia partecipato “una delegazione di sedici studenti dell’Istituto ‘Gian Camillo Glorioso’ di Giffoni Valle Piana, a testimonianza del legame tra il territorio e il progetto culturale”.

L’accordo, si legge, “punta a rafforzare il legame tra formazione e cultura, promuovendo il cinema e il linguaggio audiovisivo come strumenti centrali per lo sviluppo del pensiero critico, della creatività e della partecipazione attiva. L’intesa prevede nuove opportunità formative per le scuole, “dalla realizzazione di prodotti audiovisivi e docufilm, alla partecipazione al festival School Experience, fino a percorsi di formazione per docenti sull’utilizzo del linguaggio cinematografico nella didattica”.

Sono previsti, inoltre, “percorsi di formazione scuola-lavoro, iniziative per il contrasto al bullismo e al cyberbullismo, volte a valorizzare l’integrazione sociale di giovani a rischio di emarginazione ed esclusione, anche nell’ambito del Safer Internet Centre e progetti dedicati allo sviluppo delle competenze digitali e all’utilizzo dell’intelligenza artificiale”.

Tra le tematiche affrontate vi saranno l’inclusione, la parità di genere e la lotta contro la dispersione scolastica. Una collaborazione che si inserisce in un percorso lungo oltre cinquant’anni, concludono da Giffoni, e che oggi coinvolge migliaia di studenti e docenti in tutta Italia, rafforzando il ruolo del cinema come strumento educativo e sociale.