Diretta video

Scuola Talk: Ricorsi su voti e maturità: cosa devono sapere i docenti

guarda
BreakingNews.
Ascolta le ultime notizie
00:00
00:00
Docenti
13.06.2026

Caos in classe: come iniziare il nuovo anno scolastico con serenità? Il corso per prepararsi

Redazione
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google
Indice
Le principali difficoltà in aula
Strategie per un insegnamento più sereno
Il corso

C’è una contraddizione che molti docenti conoscono bene: si parla continuamente di benessere e qualità dell’apprendimento, ma chi entra in classe ogni giorno deve spesso affrontare da solo disattenzione, provocazioni e comportamenti difficili. Governare una classe non dovrebbe essere una lotta quotidiana, ma una competenza da costruire e rafforzare nel tempo.

Vai al corso

Le principali difficoltà in aula

Molti insegnanti sperimentano quotidianamente problemi come:

  • Mantenere l’ordine in classe: gestire studenti poco attenti e rumorosi senza ricorrere a misure drastiche.
  • Creare un ambiente di apprendimento positivo: motivare gli studenti e favorire la collaborazione tra di loro.
  • Migliorare la propria autorevolezza: trovare il giusto equilibrio tra fermezza e comprensione per ottenere rispetto.
  • Evitare lo stress e il burnout: il continuo sforzo per mantenere il controllo può portare a esaurimento e demotivazione.

Strategie per un insegnamento più sereno

Per affrontare queste problematiche, gli esperti suggeriscono diverse strategie, tra cui tecniche di comunicazione efficace, metodi di gestione del comportamento e approcci psicologici per favorire la motivazione degli studenti. Inoltre, un supporto tra colleghi e una formazione mirata possono aiutare a sviluppare nuove competenze per migliorare il clima in classe.

Affrontare il caos in aula non è semplice, ma con le giuste strategie e un approccio strutturato, ogni docente può migliorare il proprio ambiente di insegnamento e favorire una maggiore armonia tra gli studenti.

Il corso

Su questi argomenti il corso Come governare il caos in classe, in programma dal 15 giugno, a cura di Daniela Fedi.

Vai al corso

Didattica

A cosa è dovuta la distrazione degli alunni? Come stimolare la loro attenzione?

Clima di classe, come plasmarlo usando strumenti digitali? Il corso per creare mini-siti

Intelligenza artificiale a scuola, Ai Act: i corsi per le scuole, occorre formare il personale

Studenti distratti: come stimolare il loro cervello?

Gestire la classe tra interruzioni, ostacoli, distrazioni: come fare?

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Ricorsi, genitori vs docenti. L’avvocato: “Non si può pretendere per legge un approccio umano ed empatico dei docenti”

Redazione

Luisa Ranieri: “Educazione sessuale a scuola? Non mi sono opposta, i genitori non possono entrare in una sfera così intima dei figli”

Redazione

Rosa Balistreri, centenario della nascita: 200mila euro alle scuole siciliane che le dedicheranno progetti artistici

Redazione

Come diventare insegnante di scuola primaria? Gps prima e seconda fascia, posto comune o sostegno: ecco come accedere

Salvatore Pappalardo
vai alla ricerca avanzata