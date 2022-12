Cisl Scuola è il primo sindacato del comparto; Flc-Cgil perde il primato per una frazione di punto

Adesso è ufficiale: secondo i dati diffusi dall’Aran, per il triennio 2022/24 Cisl Scuola è il sindacato maggiormente rappresentativo del comparto, più della Flc-Cgil che per decenni ha mantenuto il primato.

Le regole attuali prevedono che la rappresentatività venga calcolata facendo la media fra le deleghe e i voti ottenuti alle elezioni per le RSU.



Cisl Scuola arriva complessivamente al 24,06% derivante da un 23,78% di deleghe e da un 24,34% di voti.

La Flc arriva invece al 23,88% (20,44% di deleghe e 27,33% di voti).

In terza posizione si colloca la Uil Scuola con il 16,42%, mentre lo Snals è in quarta posizione con il 12,80%.

Seguono poi Gilda degli Insegnanti (9,21%) e Anief (6,68%): con questo risultato l’Anief consegue così il diritto di partecipare ai tavoli contrattuali nazionali ma anche ad essere convocato dalle singole istituzioni scolastiche per la contrattazione decentrata.

Fra i sindacati di base spiccano i Cobas (6.700 deleghe e 1,12% di rappresentatività); segue l’USB (5mila deleghe e 0,82% di rappresentatività); la CUB sta a 1600 deleghe e 0,27% mentre Unicobas è a 1.400 deleghe e allo 0,20% complessivo.