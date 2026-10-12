Columbus day, firmato l’accordo MIM-NIAF: la storia dell’emigrazione italiana in America entra nei curricoli

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito e la National Italian American Foundation (NIAF) hanno firmato un Protocollo d’intesa per portare nelle scuole la conoscenza dell’emigrazione italiana in America, valorizzando le buone pratiche educative italiane e la creatività del Made in Italy. L’accordo è stato sottoscritto oggi, lunedì 12 ottobre, presso il MIM, in occasione del Columbus day, dal ministro Giuseppe Valditara e dal presidente della NIAF Robert Allegrini.

Gli impegni del Ministero

Il MIM si impegna a prevedere, nel curricolo delle scuole secondarie di secondo grado, la conoscenza della “coraggiosa e resiliente” storia dell’emigrazione italiana nelle Americhe a partire dal 1880. Per le scuole del primo ciclo sono previsti approfondimenti specifici, curricolari ed extracurricolari. Forum, webinar, seminari, incontri, convegni e attività educative contribuiranno pure alla valorizzazione della lingua italiana, del patrimonio culturale e delle eccellenze italiane.

Il ruolo della NIAF

La fondazione promuoverà lo scambio di buone pratiche educative sui valori della cultura italiana e la diffusione di lingua, istruzione e creatività del Made in Italy, anche presso la Scuola d’Italia a New York. L’intesa dura tre anni e prevede un Comitato paritetico, incaricato di promuovere e monitorare le iniziative previste.

Le dichiarazioni di Valditara

Secondo quanto dichiarato da Valditara in una nota, l’obiettivo è far conoscere la “straordinaria storia” degli emigranti italiani che hanno attraversato l’Atlantico e hanno contribuito allo sviluppo degli Stati Uniti con “coraggio, talento e laboriosità”. Il ministro sottolinea che la scuola ha il compito di trasmettere ai giovani “la consapevolezza del proprio passato” e dei valori della civiltà occidentale, indicati in libertà, democrazia, stato di diritto, dignità della persona e solidarietà. Rafforzare il legame con la comunità italo-americana nell’area dell’istruzione, aggiunge, significa consolidare “un ponte tra due popoli amici, uniti da storia e da principi comuni”.