Come educare all’emotività? Pira: “Docenti smarriti e genitori-elicottero che salvano i figli, partita che nessuno vuole disputare”

Come educare all’emotività? Pira: “Docenti smarriti e genitori-elicottero che salvano i figli,...

Come possono i docenti e, in generale, gli adulti educare i giovani all’affettività e all’emotività? Come educare alle emozioni?

“Questa è la partita che famiglie e scuole devono giocare ma che nessuno vuole disputare, tra docenti smarriti e genitori ‘adultescenti’, genitori-elicottero che salvano i loro figli e poi ripartono verso il cielo”, ha detto Francesco Pira, sociologo dell’Università di Messina in merito alla questione del rapporto genitori-figli nell’ultima puntata di Tecnica della Scuola Podcast.

“I ragazzi hanno bisogno di essere ascoltati, di parlare, di essere capiti. L’adulto tende a essere giudicante. Risulta difficile educare i ragazzi all’affettività se poi questi vedono i genitori assumere atteggiamenti litigiosi”, ha concluso. “Voti brutti? Bisogna far capire ai ragazzi che permettono di crescere, non tutti possono essere campioni”.

