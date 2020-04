Come gestire l’eterogeneità in classe: scopri il webinar della Tecnica della Scuola

La classe è un sistema sociale complesso e spesso di difficile gestione. Anche l’insegnante più motivato si può scontrare con diseguaglianze di partecipazione e di rendimento in classe, se non con aperte opposizioni.

Il rischio è che qualcuno rimanga escluso dal processo di apprendimento e non abbia un percorso scolastico di successo. Quali dinamiche scattano in classe? Perché alcuni alunni continuano a non partecipare? Come creare opportunità di apprendimento per tutti?

Il corso di Tecnica della Scuola Formazione prevede di promuovere l’empowerment dell’insegnante attraverso l’attivazione nei partecipanti della capacità di osservare in modo più attento e critico le dinamiche presenti nella propria classe e di predisporre interventi più efficaci.

Saranno svolti 3 incontri di 2 ciascuno per un totale di 6 ore

> Martedì 7 aprile 2020 – dalle ore 16.00 alle 18.00

> Lunedì 20 aprile 2020 – dalle ore 16.00 alle 18.00

> Giovedì 30 aprile 2020 – dalle ore 16.00 alle 18.00