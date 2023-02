Come progettare lezioni in cooperative learning? Esempi pratici e modelli di valutazione adatti

Come progettare lezioni in cooperative learning? Esempi pratici e modelli di valutazione...

Apprendimento cooperativo, di cosa si tratta? Il cooperative learning non è solo un semplice modo “alternativo” di fare lezione, ma un metodo che può rivoluzionare la classe che ha delle basi teoriche ben precise. Cosa devono sapere i docenti interessati a portare avanti progetti di Cooperative Learning? Come questi dovrebbero essere valutati? ULTIMI GIORNI PER ISCRIVERSI AL CORSO

Compiti e obiettivi cooperativi

Come pianificare e gestire progetti per raggiungere obiettivi cooperativi? L’Apprendimento Cooperativo consiste in un insieme di pratiche educative mediante le quali gli allievi svolgono compiti e raggiungono i risultati scolastici lavorando cooperativamente.

I gruppi condividono uno scopo comune e si distribuiscono la responsabilità per completare il compito. I compiti sono costruiti in modo da non permettere che soltanto alcuni allievi dominino il gruppo o facciano tutto il lavoro. Vi è un insegnamento diretto di competenze sociali. In termini molto generali, il cooperative learning può essere definito come un tipo di apprendimento che si realizza attraverso la collaborazione con altri compagni di classe.

Momenti di lavoro individuali e competitivi

Bisogna però subito aggiungere che non ha alcuna relazione con il tradizionale apprendimento di gruppo e che, inoltre, non esclude situazioni o momenti di lavoro sia individuali che competitivi.

L’insegnante facilitatore

Questo approccio educativo non contempla solo una modalità di apprendimento diversa da quella individuale, ma anche un nuovo ruolo per l’insegnante che diventa facilitatore di apprendimento: costruire contesti cooperativi di apprendimento richiede l’acquisizione ed il potenziamento nell’insegnante di specifiche abilità (come ad esempio pensare per obiettivi, gestire le dinamiche dei gruppi, comunicare in modo chiaro) nonché un modo di pensare alla classe e all’apprendimento che ponga al centro l’allievo e che valorizzi i processi di co-costruzione della conoscenza e delle competenze individuali.

Il corso

