Come si fa a insegnare la matematica ai bambini? Idee per attività estive da proporre

Come si fa a insegnare la matematica ai bambini? Idee per attività...

Imparare giocando è qualcosa che può rivelarsi utile soprattutto nei mesi estivi: quali attività proporre ai bambini? Come insegnare la matematica in modo giocoso? Un’idea potrebbe essere una caccia al tesoro di matematica: come funziona? VAI AL CORSO

Che tipo di attività programmare per la scuola d’estate?

Sicuramente sarebbe ottimale riuscire a coniugare apprendimento e divertimento. Un’idea, per i bambini della scuola primaria, potrebbe essere organizzare una caccia al tesoro con la matematica da svolgere anche all’esterno nel corso della bella stagione. Coinvolti in una sorta di gioco gli alunni hanno così la possibilità di ripercorrere i concetti appresi durante l’anno scolastico in modo leggero e divertente.

Un’esperienza del genere, in cui ogni giorno per una settimana i bambini possono destreggiarsi nella risoluzione di problemi matematici e geometrici, permette di tenere allenati gli alunni e di favorire la socialità tra compagni di classe. Sulla risoluzione di problemi, d’altronde, si basano le prove nazionali di valutazione dei livelli di apprendimento.

Su questi argomenti il corso Scuola d'estate. Caccia al tesoro con la matematica, a cura di Simonetta Di Sieno, in programma dall'11 luglio.

