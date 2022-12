Come si mantiene l’attenzione in classe? Intervenire sulla qualità dell’insegnamento

Avere l'attenzione dei propri alunni in classe e mantenerla non è semplice. Un insegnamento di qualità tiene sicuramente conto degli elementi attentivi, della forma con il quale è impartito, delle strategie messe in atto dal docente per favorire l'apprendimento ottimale degli alunni durante la lezione.

Migliorare la qualità della lezione in classe intervenendo allo stesso tempo sul piano cognitivo-didattico che su quello partecipativo e relazionale è possibile. Per farlo bisogna innanzitutto acquisire una prima conoscenza informata da evidenze riguardo:

gli atteggiamenti del docente che favoriscono un buon apprendimento

l’importanza della comunicazione verbale e non verbale in classe

la definizione e operazionalizzazione di un obiettivo didattico

l’attivazione delle preconoscenze

la presentazione degli argomenti

l’utilizzo dei feedback

il favorire un apprendimento significativo

l’utilizzo dei ripassi e delle ricapitolazioni.

Anche alcuni piccoli accorgimenti possono fare molto. Bisogna anche ragionare a fondo sugli obiettivi che ci si pone: riuscire a farsi ascoltare da una classe poco scolarizzata? Migliorare la qualità dell’insegnamento? Stimolare l’inventiva e la creatività degli alunni?

Il percorso si articola in quattro moduli di due ore l’uno in un percorso che prevede:

1) problematizzazione;

2) modelli derivanti dalla ricerca;

3) indicazioni per una pratica efficace in classe;

4) discussione conclusiva e sintesi.

Modulo 1: Cornici mentali e gestione della classe.

Modulo 2: Obiettivi di apprendimento ed avvio della lezione.

Modulo 3: Migliorare la comunicazione del docente e l’interazione con gli allievi.

Modulo 4: Concludere la lezione e riflessioni finali.

