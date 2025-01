Come spiegare la biodiversità? La gita alla Casa delle Farfalle e all’Apiario dell’Etna, un percorso immersivo coinvolgente

Come parlare di biodiversità e far avvicinare gli alunni alla natura? Una soluzione potrebbe essere portarli in gita, rendendoli protagonisti di un percorso immersivo alla scoperta di piante o animali. Vivendo flora e fauna in prima persona i piccoli alunni vengono coinvolti anche a livello emotivo, facendo esperienze che possono ricordare negli anni.

L’Apiario Didattico dell’Etna e la Casa delle Farfalle, situati a Viagrande (CT) rispondono al bisogno dei docenti di organizzare visite didattiche che possano davvero insegnare qualcosa agli studenti. In questi luoghi, tra insetti impollinatori e farfalle è possibile immergersi in un mondo affascinante e coinvolgente, tra colori e forme.

L’Apiario Didattico dell’Etna

L’Apiario Didattico rappresenta un’opportunità unica per comprendere l’importanza ecologica delle api e il loro contributo alla tutela della biodiversità. Durante la visita, gli studenti possono osservare da vicino le api in sicurezza, grazie alla guida di un apicoltore esperto. Verranno illustrate le dinamiche dell’alveare, spiegando il ruolo della regina, delle operaie e dei fuchi. Si tratta di un’esperienza che permette ai ragazzi di comprendere il delicato equilibrio della natura e il ruolo cruciale dell’impollinazione.

Il percorso didattico si arricchisce di attività pratiche che coinvolgono i ragazzi in giochi educativi sull’impollinazione. Al termine, sarà possibile osservare le attrezzature utilizzate per la smielatura e degustare il miele locale prodotto dalle Api Nere Sicule, un’esperienza che unisce educazione alimentare e valorizzazione delle risorse locali​.

La gita all’Apiario non è solo un’occasione per apprendere, ma anche un’esperienza ludica e interattiva, capace di stimolare l’interesse degli studenti e sensibilizzarli su temi importanti come la sostenibilità e la tutela dell’ambiente.

Grazie alla possibilità di osservare da vicino il ciclo vitale delle api e di partecipare attivamente al processo di produzione del miele, i ragazzi vivono un momento educativo che va oltre la teoria, toccando con mano le meraviglie della natura​.

La Casa delle Farfalle

La “Casa delle Farfalle” offre agli studenti un’esperienza immersiva unica all’interno di una serra tropicale, dove centinaia di farfalle esotiche volano liberamente, permettendo di osservarne il ciclo vitale. La visita include due sale didattiche che spiegano l’importanza della biodiversità e del rispetto ambientale, rendendola un’opportunità educativa interattiva e affascinante.

Questa esperienza contribuisce a sensibilizzare gli studenti sull’ecosistema naturale, stimolando un legame emotivo con la natura. Attraverso l’osservazione diretta delle farfalle, gli alunni apprendono concetti fondamentali di scienze naturali in modo coinvolgente e divertente.

La visita alla Casa delle Farfalle, unica struttura del genere nel Sud Italia, offre l’opportunità di comprendere l’importanza della tutela degli habitat contribuendo al progetto di ricerca sull’“Aurora dell’Etna”, la bellissima farfallina siciliana a rischio di estinzione.

Il catalogo di Etna Today

Tra le proposte principali, oltre all’Apiario dell’Etna e alla Casa delle Farfalle, troviamo:

Museo dell’Etna: Un viaggio interattivo nella storia del vulcano, tra eruzioni e scoperte geologiche. Laboratori didattici: Lab “Dieta Mediterranea” ed Ecolab “I colori della natura”, Lab “Vulcani e terremoti”, Ecolab “Racconti del bosco”. Planetario dell’Etna: Un’avventura cosmica per scoprire l’astronomia e il nostro sistema solare attraverso proiezioni ad alta definizione. Parco e Teatro dei Miti: Una grande sala in stile siciliano adibita a teatro, dove va in scena la rappresentazione interattiva della Storia della Sicilia, dalla preistoria ad oggi.

È disponibile online il catalogo delle offerte didattiche per l’anno scolastico 2024/2025.

Come prenotare una visita?

Organizzare una visita educativa è semplice e veloce. Ecco i passi da seguire:

Consulta il catalogo delle offerte e individua i servizi che desideri. Contatta la segreteria al numero 347 0415868 per definire data e orari. Riceverai un modulo di prenotazione da compilare e inviare via email o WhatsApp. Se necessario, avvia la procedura di fatturazione elettronica o tramite MEPA.

