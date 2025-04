Maestra in gita scolastica trova un cadavere in un fiume: ipotesi omicidio

Una uscita con la classe dai risvolti macabri: una maestra, nel bel mezzo di una gita scolastica in Liguria ha trovato un cadavere in un fiume. Il corpo si trovava in un’area fluviale, dove la docente stava studiando la fauna con i propri alunni. Lo riporta La Repubblica.

Presto verrà fatta l’autopsia sul corpo

Da qui la chiamata immediata al 112: sul posto in pochi minuti sono arrivati i medici del 118, le forze dell’ordine e vigili del fuoco, e soprattutto il medico legale. Da un primo riscontro, sul corpo non ci sono segni di violenza, nemmeno una escoriazione.

L’accusa contro ignoti è quella di omicidio, al momento formalizzata unicamente per poter disporre l’autopsia, che sarà eseguita lunedì e che potrebbe stabilire la causa del decesso. La donna, di origini cinesi, al momento della morte dovrebbe avere avuto fra i 40 e i 45 anni: è stata trovata ben vestita ma senza documenti, né telefono con sé.