Come spiegare l’Olocausto ai bambini? Il docente Michele Vario, autore di un libro sulla Shoah, e l’incontro con gli alunni

Come spiegare l’Olocausto ai bambini? Il docente Michele Vario, autore di un...

Un incontro speciale ha emozionato gli alunni e gli insegnanti dell’Istituto Comprensivo Basile Don Milani, dove l’autore Michele Vario ha colorato il giorno della Memoria raccontando la Shoah ai più piccoli. Il professore napoletano è stato accolto con grande entusiasmo.

Gli alunni hanno dato il benvenuto all’autore attraverso cartelloni colorati, disegni creativi, canti e poesie, frutto di giorni in seguito alla preparazione per questo evento così significativo. L’incontro è stato un momento di confronto vivace: i bambini, visibilmente coinvolti, hanno posto allo scrittore numerose domande sul suo libro e sulla Shoah, dimostrando curiosità e grande sensibilità nei confronti di un argomento complesso e doloroso, ma fondamentale da apprendere fin dalla giovane età.

Il grande lavoro dei docenti

Questo progetto educativo è stato reso possibile grazie all’impegno e alla visione della Dirigente Scolastica, il cui contributo è stato essenziale per organizzare l’evento, e al lavoro appassionato degli insegnanti. Sono stati loro, infatti, a preparare gli alunni attraverso percorsi didattici mirati, avvicinandoli a un tema delicato come la Shoah con modalità adatte alla loro età, stimolando il pensiero critico e la capacità di empatia.

“Portare nelle scuole un argomento così importante come la Shoah è un dovere morale e culturale – ha commentato l’autore – e vedere l’attenzione e l’interesse dei bambini è stata per me un’esperienza toccante e indimenticabile”.

L’incontro ha lasciato il segno nei cuori degli alunni e degli adulti presenti, ricordando che la memoria è un valore da coltivare fin dall’infanzia. Un ringraziamento speciale va alla scuola, che ha dimostrato ancora una volta, come educazione e memoria possano andare di pari passo nel costruire le basi di una società più consapevole e solidale.