Come stimolare l’attenzione degli studenti? Gli strumenti per i docenti e gli errori da non commettere

In una scuola attraversata da stimoli continui, ritmi veloci e mille richieste cognitive, l'attenzione degli studenti diventa una risorsa preziosa, da comprendere e coltivare con cura. Non si tratta soltanto di "stare concentrati": l'attenzione è un processo complesso, intrecciato con emozioni, motivazione, autostima e con la stessa costruzione dell'identità in crescita. Per questo i docenti hanno oggi bisogno di strumenti aggiornati per leggere i segnali di disattenzione, riconoscerne le cause profonde e intervenire in modo più consapevole, efficace e rispettoso dei diversi profili di apprendimento.

In che modo l’attenzione si collega alla crescita e alla strutturazione dell’identità? Che caratteristiche ha il docente che sa “tenere viva” l’attenzione della classe? Quali approcci e strategie possono essere più efficaci per favorire il processo attentivo negli studenti?

Nel confrontarsi con questi e altri interrogativi sul tema, la proposta formativa della Tecnica della Scuola intende offrire ai docenti strumenti teorici e operativi per intervenire più efficacemente e consapevolmente su questa fondamentale variabile, sulla base delle più recenti acquisizioni scientifiche nel campo della didattica e della pedagogia, della psicologia e della psicopedagogia, delle scienze cognitive e delle neuroscienze.

Il corso

Su questi argomenti il corso L’attenzione e la concentrazione degli studenti a scuola e nello studio, in programma dal 3 dicembre, a cura di Giovanni Morello.

Obiettivi del corso

Individuare tipologie di attenzione, criticità ed errori di studio che coinvolgono maggiormente l’attenzione degli studenti nel loro lavoro

riconoscere le dinamiche del rapporto fra attenzione ed emozioni, motivazione e percorso di crescita e lavorare consapevolmente su queste

imparare a sviluppare negli studenti competenze meta-attentive (riflessione, autoregolazione)

disegnare la propria didattica tenendo conto delle tipiche difficoltà di attenzione e fonti di distrazione degli studenti

confrontarsi sulla qualità della propria didattica nella sua capacità di attivazione attentiva negli studenti

confrontarsi sulle caratteristiche del proprio approccio comunicativo e relazionale con gli studenti, per individuare errori, anche sottesi, a danno della qualità del loro coinvolgimento attentivo

individuare strategie di impostazione delle lezioni che favoriscano al meglio le condizioni per una buona tenuta attentiva in classe da parte degli studenti

I corsi della Tecnica della Scuola

Corsi di formazione docenti, ecco il catalogo dei corsi della Tecnica della Scuola, ente di formazione accreditato dal ministero dell'Istruzione e del Merito:

