Come stimolare l’attenzione degli studenti? Gli strumenti per i docenti e gli errori da non commettere

In una scuola attraversata da stimoli continui, ritmi veloci e mille richieste cognitive, l’attenzione degli studenti diventa una risorsa preziosa, da comprendere e coltivare con cura. Non si tratta soltanto di “stare concentrati”: l’attenzione è un processo complesso, intrecciato con emozioni, motivazione, autostima e con la stessa costruzione dell’identità in crescita. Per questo i docenti hanno oggi bisogno di strumenti aggiornati per leggere i segnali di disattenzione, riconoscerne le cause profonde e intervenire in modo più consapevole, efficace e rispettoso dei diversi profili di apprendimento. VAI AL CORSO

In che modo l’attenzione si collega alla crescita e alla strutturazione dell’identità? Che caratteristiche ha il docente che sa “tenere viva” l’attenzione della classe? Quali approcci e strategie possono essere più efficaci per favorire il processo attentivo negli studenti?

Nel confrontarsi con questi e altri interrogativi sul tema, la proposta formativa della Tecnica della Scuola intende offrire ai docenti strumenti teorici e operativi per intervenire più efficacemente e consapevolmente su questa fondamentale variabile, sulla base delle più recenti acquisizioni scientifiche nel campo della didattica e della pedagogia, della psicologia e della psicopedagogia, delle scienze cognitive e delle neuroscienze.

Il corso

Su questi argomenti il corso L’attenzione e la concentrazione degli studenti a scuola e nello studio, in programma dal 3 dicembre, a cura di Giovanni Morello.

Obiettivi del corso

  • Individuare tipologie di attenzione, criticità ed errori di studio che coinvolgono maggiormente l’attenzione degli studenti nel loro lavoro
  • riconoscere le dinamiche del rapporto fra attenzione ed emozioni, motivazione e percorso di crescita e lavorare consapevolmente su queste
  • imparare a sviluppare negli studenti competenze meta-attentive (riflessione, autoregolazione)
  • disegnare la propria didattica tenendo conto delle tipiche difficoltà di attenzione e fonti di distrazione degli studenti
  • confrontarsi sulla qualità della propria didattica nella sua capacità di attivazione attentiva negli studenti
  • confrontarsi sulle caratteristiche del proprio approccio comunicativo e relazionale con gli studenti, per individuare errori, anche sottesi, a danno della qualità del loro coinvolgimento attentivo
  • individuare strategie di impostazione delle lezioni che favoriscano al meglio le condizioni per una buona tenuta attentiva in classe da parte degli studenti

