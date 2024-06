Commissari esterni maturità 2024, pubblicati i nominativi. Ecco tutti i compensi

Giugno vuol dire solo una cosa per studenti e docenti: Maturità! Gli esami di Stato 2024 stanno per entrare nel vivo. A poche settimane dall’inizio mancano ancora dei dettagli utili.

E infatti proprio oggi sono stati pubblicati i nomi dei temutissimi commissari esterni della maturità 2024. Secondo alcune segnalazioni, diversi docenti hanno già ricevuto l’email di convocazione stamattina prima delle 8. Le segreterie sono in possesso dei nominativi.

Inoltre, diversi siti degli uffici scolastici regionali hanno già pubblicato le varie commissioni.

IN AGGIORNAMENTO

Abruzzo

Basilicata

Calabria

Emilia Romagna

Lazio

Liguria

Lombardia

Marche

Molise

Piemonte

Puglia

Sardegna

Sicilia

Toscana

Umbria

Veneto

Dal momento della pubblicazione, cliccando sul motore di ricerca sarà possibile consultare le nomine.

NOMI COMMISSARI ESTERNI 2024 – IN AGGIORNAMENTO

Ricordiamo, inoltre, che il 13 maggio scorso sono stati pubblicati gli elenchi regionali dei Presidenti di commissione.

La tabella dei compensi per Presidenti e Commissari

Come già scritto dal nostro esperto, il prof Lucio Ficara, i compensi per gli esami di Stato 2022/2023 risalgono alla tabella 1 allegata al decreto interministeriale, ministero dell’Istruzione e dell’economia, del 24 maggio 2007, con integrazione della nota n.7054 del 2 luglio 2007.

Calendario delle prove d’esame

Il calendario delle prove d’esame, per l’anno scolastico 2023/2024, è il seguente:

prima prova scritta: mercoledì 19 giugno 2024, dalle ore 8:30 (durata della prova: sei ore);

mercoledì 19 giugno 2024, dalle ore 8:30 (durata della prova: sei ore); seconda prova in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva, musicale e coreutica: giovedì 20 giugno 2024. La durata della seconda prova è prevista nei quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018. Per i soli istituti professionali del vigente ordinamento, i cui quadri di riferimento sono stati adottati con decreto del Ministro dell’istruzione 15 giugno 2022, n. 164, la durata della prova è definita, nei limiti previsti dai suddetti quadri, con le modalità di cui al successivo articolo 20, commi 3-6;

in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva, musicale e coreutica: giovedì 20 giugno 2024. La durata della seconda prova è prevista nei quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018. Per i soli istituti professionali del vigente ordinamento, i cui quadri di riferimento sono stati adottati con decreto del Ministro dell’istruzione 15 giugno 2022, n. 164, la durata della prova è definita, nei limiti previsti dai suddetti quadri, con le modalità di cui al successivo articolo 20, commi 3-6; terza prova scritta: martedì 25 giugno 2024, dalle ore 8:30. Tale prova si effettua negli istituti presso i quali sono presenti i percorsi EsaBac ed EsaBac techno e nei licei con sezioni ad opzione internazionale cinese, spagnola e tedesca.

La prima prova scritta suppletiva si svolge mercoledì 3 luglio 2024, dalle ore 8:30; la seconda prova scritta suppletiva si svolge giovedì 4 luglio 2024, con eventuale prosecuzione nei giorni successivi per gli indirizzi nei quali detta prova si svolge in più giorni; la terza prova scritta suppletiva, per gli istituti interessati, si svolge martedì 9 luglio 2024, dalle ore 8:30.3.

Le prove, nei casi previsti, proseguono nei giorni successivi, a eccezione del sabato; in tal caso, le stesse continuano il lunedì successivo.

L’eventuale ripresa dei colloqui, per le commissioni/classi che li abbiano interrotti perché impegnate nelle prove suppletive, avviene il giorno successivo al termine delle prove scritte suppletive.

Il sito dedicato agli Esami: https://www.istruzione.it/esami-di-stato/index.html

RIVEDI LA DIRETTA