Commissione Europea, nominati i nuovi membri: ecco i commissari che si occuperanno di scuola e cultura

La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha presentato questa mattina, 17 settembre, a qualche mese dalle ultime elezioni europee, la sua squadra per la prossima legislatura. L’italiano Raffaele Fitto, Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e per il PNRR sarà vicepresidente esecutivo con delega alla Coesione e alle Riforme.

Ma quali sono i vari membri? Di cosa si occuperanno? Ecco un quadro generale, secondo quanto riportato da La Repubblica.

I vicepresidenti

Oltre a Fitto, gli altri vicepresidenti sono:

Teresa Ribera, vicepresidente esecutiva per una transizione pulita, giusta e competitiva. Sarà inoltre responsabile della politica di concorrenza.

Henna Virkkunen, vicepresidente esecutiva per la sovranità tecnologica, la sicurezza e la democrazia. Sarà inoltre responsabile del portfolio sulle tecnologie digitali e di frontiera.

Stéphane Séjourné, vicepresidente esecutivo per la prosperità e la strategia industriale. Sarà inoltre responsabile del portafoglio dell’industria, delle PMI e del mercato unico.

Kaja Kallas, Alto Rappresentante e Vicepresidente.

Roxana Mînzatu, Vicepresidente esecutiva per le persone, le competenze e la preparazione. Avrà la responsabilità delle competenze, dell’istruzione e della cultura, dei posti di lavoro di qualità e dei diritti sociali. Roxana guiderà in particolare l’Unione delle competenze e il pilastro europeo dei diritti sociali. Si concentrerà su quelle aree che sono cruciali per unire la nostra società.

Commissione Europea, i membri che lavoreranno su questioni di scuola e cultura

Alcuni commissari, oltre Mînzatu, avranno a che fare con questioni di grande interesse per il mondo della scuola.

Ekaterina Zaharieva, ad esempio, sarà commissaria per la Ricerca e l’Innovazione. “Dobbiamo mettere la ricerca e l’innovazione, la scienza e la tecnologia al centro della nostra economia. Ci aiuterà a garantire che investiamo di più e concentriamo la nostra spesa sulle priorità strategiche e sull’innovazione pionieristica”, ha detto von der Leyen.

Glenn Micallef sarà il commissario per l’equità intergenerazionale, la cultura, la gioventù e lo sport. “L’equità intergenerazionale è un tema trasversale. Colpisce tutti noi, soprattutto i giovani. Si tratta del giusto equilibrio in una società”, ha detto von der Leyen.