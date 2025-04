Molestie a scuola su alunna minorenne da parte di un docente, la dirigente scolastica ostacola le indagini: arrestati entrambi

Caos in una scuola della provincia di Pistoia: un docente e una dirigente scolastica sono finiti agli arresti domiciliari in seguito ad un’accusa di molestie a scuola nei confronti di una studentessa. Lo riporta La Nazione.

Il docente è accusato di violenza sessuale su minorenne aggravata dal contesto scolastico, la dirigente per favoreggiamento personale. Le misure cautelari nei confronti dei due sono scattate lo scorso venerdì, su ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari.

Le denuncia

Le indagini sono partite a seguito della denuncia presentata dalla mamma della studentessa minorenne, che avrebbe trovato sul cellulare della figlia delle chat dal contenuto esplicito con il docente. La studentessa avrebbe raccontato agli inquirenti di essere stata costretta a subire dei palpeggiamenti del fondoschiena nell’ambiente scolastico da parte del professore, che in un paio di occasioni avrebbe anche provato a baciarla, sempre a scuola. Il docente, contestualmente alla misura cautelare, è anche stato sospeso dal Provveditorato.

Per quanto riguarda il coinvolgimento della dirigente scolastica, invece, l’accusa sarebbe sostanzialmente quella di aver ostacolato le indagini in corso, anche attraverso una segnalazione pregiudizievole della presunta vittima delle violenze. Non solo: secondo altre fonti, la stessa avrebbe indebitamente avvertito il professore della denuncia che pendeva sulla sua testa, proprio durante lo svolgimento del lavoro degli inquirenti.

I fatti in questione si sarebbero svolti a partire dallo scorso mese di novembre fino a pochi giorni prima della conclusione dell’indagine portata avanti dai Carabinieri. Probabilmente gli avvocati difensori presenteranno ricorso.

Molestie a scuola, arrestato docente mentre faceva lezione

Solo ieri abbiamo trattato il caso del docente arrestato nel bel mezzo di una lezione a scuola, sempre per molestie. Il docente avrebbe tenuto comportamenti inopportuni anche con altre studentesse. Le forze dell’ordine si sono recate direttamente a scuola e hanno invitato il professore a uscire.

Ancora grande riserbo sulle accuse contestate essendo le vittime giovanissime. Gli accertamenti sono in corso, nel frattempo l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari.