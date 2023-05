Competenze Stem, linguistiche e digitali: in arrivo 1.350 milioni di euro; più soldi anche per esperienze Erasmus

Competenze Stem, linguistiche e digitali: in arrivo 1.350 milioni di euro; più...

Sono stati pubblicati in questi giorni tre decreti dello scorso 12 aprile con i quali il Ministero dell’Istruzione ripartisce 1,35 miliardi di euro del PNRR.

Con il decreto n. 65 vengono ripartiti i fondi per la Missione 3.1 “Nuove competenze e nuovi linguaggi”.

Si tratta di 600 milioni di euro destinati a percorsi didattici finalizzati promuovere le competenze STEM, digitali e di innovazione, nonché quelle linguistiche; ma ci sono anche 150 milioni di euro finalizzati al potenziamento delle competenze linguistiche dei docenti in servizio e al miglioramento delle loro competenze metodologiche di insegnamento

Con il DM 66 vengono invece ripartite le risorse relative alla linea di investimento 2.1 “Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico”.

Il decreto stanzia 450 milioni di euro a favore di tutte le istituzioni scolastiche per la formazione continua del personale scolastico in materia di transizione digitale.

Il decreto 61 assegna infine 150 milioni di euro della linea di Investimento 3.1 “Nuove competenze e nuovi linguaggi” per incentivare scambi ed esperienze formative all’estero per studenti e per il personale scolastico attraverso un potenziamento del programma Erasmus+ 2021- 2027