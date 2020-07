Dal 22 luglio e fino al 6 agosto 2020 ci sarà tempo per compilare la domanda per l’inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze e quelle di Istituto valide per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022.

Il sistema informatizzato non sta ancora funzionando al meglio, sono state riscontrate numerose anomalie, già comunicate al Ministero. Per esempio chi deve inserirsi in GPS I fascia scuola secondaria di primo e secondo grado con l’abilitazione per il superamento di un concorso ordinario antecedente il 2012 non riesce a farlo.

La nostra testata ha preparato una serie di video tutorial a cura di Lucio Ficara per fare qualche esempio di compilazione della domanda di inserimento nelle GPS.

In questo primo video tutorial ci occupiamo di come di inseriscono la provincia e i titoli di accesso

